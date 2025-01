Associazioni, un regolamento per le sedi 

Stabilire dei criteri uguali per tutti per le assegnazioni delle sedi comunali alle oltre trenta associazioni, che rendono viva la vita sociale, culturale e sportiva del paese. Con questa finalità il consiglio comunale con i voti della sola maggioranza ha approvato il nuovo regolamento elaborato dall’omonima commissione. Ma non sono mancate le polemiche perché per i consiglieri di minoranza (astenuti) bisogna considerare che molti sodalizi hanno una sede storica e sarebbe un problema togliere o attribuire nuovi locali alle associazioni.

La decisione

Per il sindaco Stefano Altea il regolamento è di fondamentale importanza: «Questo, nonostante gli impegni della precedente amministrazione nel 2017, non fu mai portato a termine contribuendo a creare una grande confusione e irregolarità su questo tema. Soluzioni fantasiose e non possibili dal punto di vista giuridico su una sanatoria della situazione di fatto dimostrano la totale assenza di cultura amministrativa degli amministratori che ci hanno preceduto. Crediamo fortemente nel valore delle regole per eliminare l’arbitrio e il caos dalla gestione dei beni pubblici e questo regolamento consentirà finalmente una gestione virtuosa e regolare del patrimonio comunale». È molto critica invece la consigliera Silvia Mamusa: «Purtroppo questo percorso è stato condiviso solo in parte. Ci sono dei passaggi del regolamento non completamente condivisibili: abbiamo proposto di bandire solo i locali non occupati, perché sono pochissime le associazioni che necessitano di un’assegnazione. Non era necessario allo stato attuale rimettere a bando tutte le sedi che sono occupate e pagate dalle associazioni pur non avendo ancora le convenzioni per tutte. In questo modo possono essere assegnati spazi non adatti a ciascuno secondo le proprie esigenze. Molte associazioni hanno nel tempo caratterizzato gli spazi secondo le necessità e questo azzeramento delle sedi potrebbe portare alcune di loro a trovarsi in spazi in cui si perderebbero gli adeguamenti realizzati. In questo regolamento, inoltre, è previsto il versamento di una cauzione di un anno di affitti, una richiesta onerosa per le associazioni e non necessaria all’espletamento delle attività». Sulla stessa linea il consigliere Bebo Casu: «La gran parte delle associazioni ha una sede da oltre dieci anni, semplicemente non si è curato il rinnovo delle convenzioni per tempo. Per noi la storicità delle associazioni che hanno portato avanti percorsi utili alla collettività è un valore».

Reazioni

Intanto le associazioni aspettano: «Al momento – rimarca Sandra Cruccu, presidente di Team Soccorso – non c’è stato comunicato nulla. Stiamo aspettando che ci mettano in regola, speriamo bene». La sede è fondamentale anche per la Monreale calcio: «Di sicuro come associazione – spiega il presidente Patrick Porceddu – ci spetta più di altri. Stiamo aspettando che la nuova amministrazione regolarizzi tutte le posizioni».

