Associazioni sportive, le regole per i contributi 

Via libera del Consiglio comunale di Serramanna al nuovo regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio alle associazioni sportive. L’ordine del giorno sul documento è stato presentato dall’assessora allo Sport Michela Medda. «Il Comune riconosce e valuta fondamentale l’attività sportiva come strumento di crescita e formazione sociale, nonché di sensibilizzazione culturale, civile, educativa, soprattutto dei giovani», ha detto, «e a tal fine intende favorirne la pratica e la diffusione attraverso la concessione di contributi economici a tutte le associazioni sportive a carattere dilettantistico». Da qui le norme che regolano la concessione dei contributi suddivisi in ordinari e straordinari. I primi sono finalizzati a sostenere l’attività ordinaria e la stagione sportiva in corso delle numerose società sportive operanti a Serramanna. Con i contributi straordinari l’Ente intende invece sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive, e premiare i risultati dei sodalizi in manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA