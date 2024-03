Associazioni solidali rendono cardioprotetti Bari Sardo e Ilbono 

È terminata ieri mattina a Bari Sardo la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di nuovi defibrillatori lanciata a fine dicembre dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Due mani per la vita.

Le cassette per la raccolta erano state posizionate in varie attività del paese. I “Feralis ‘74” hanno donato un contributo per l’acquisto dello strumento salvavita in memoria del loro coetaneo Davide Chiai, recentemente scomparso, l’Avis di Bari Sardo ha contribuito con una somma per comprare un defibrillatore e la relativa teca infine con l’importo contenuto nelle cassette si è raggiunta la cifra di quattromila euro in totale. I presidi sanitari salvavita verranno installati in punti strategici dell’abitato e concorreranno a rendere Bari Sardo città cardioprottetta, nobile intento perseguito dall’amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Ivan Mameli. Due mesi fa era stato installato un defibrillatore fuori dalla sede della guardia medica dai volontari dell’Ekoclub e della protezione civile.

Una comunità più sicura anche quella di Ilbono. Ieri il sindaco Giampietro Murru ha inaugurato un defibrillatore, installato nel piazzale della chiesa, e donato alla collettività dal comitato della leva 1969, presieduto da Pierpaolo Noto, che ha organizzato la festa della Madonna delle Grazie nel 2019. Inoltre sono stati formate all’uso del dispositivo dieci persone grazie a un corso gratuito tenuto dagli operatori abilitati Giovanni e Federica Sodde.