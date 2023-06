Associazioni  ricordano Leone Soddu 

Una messa al monte Ortobene per ricordare Leonardo Soddu, persona tanto amata da tutta la città per il suo instancabile impegno sociale. L’Associazione italiana contro le leucemie, di cui è stato storico presidente, e il comitato “Monte Ortobene Ultima spiaggia” hanno deciso di commemorarlo con una celebrazione ieri sera alle ore 18 nella chiesetta di san Giovanni Gualberto.

Soddu, ex presidente dell’Ail di Nuoro, amministratore pubblico ed ex presidente del Consiglio comunale, dedicò la sua vita agli altri aiutandoli in tutto ciò che poteva. Per lunghi anni si fece promotore dell’impegno politico dei più giovani, sottolineando la forza della lealtà. Lui, che per tutti era Leone, rimase sempre in prima linea in difesa dei diritti e dei bisogni dei malati e delle persone in difficoltà compiendo grandi e umili gesti e migliorando le loro condizioni di vita: basti pensare alla casa di accoglienza dell’Ail. Si guadagnò la profonda stima dell’intera città e non solo, visto che ancora oggi viene considerato un gigante, una persona ricca di valori e qualità, sempre affettuosa e sorridente nonostante le difficoltà. Scomparso il 28 giugno 2022, a 88 anni, a causa di una grave malattia, è stato ricordato ieri sera in un clima di grande silenzio e intimità da amici, parenti e conoscenti. (g. p.)

