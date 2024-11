Associazioni, i contributi non arrivano 

Nicola Salis, Sebastian Lai, Luca Murgia e Mariano Carta, del gruppo consiliare di minoranza “Foghesu Futura” hanno scritto un’interpellanza indirizzata al sindaco Bruno Chillotti sul tema del ritardo nell’erogazione dei contributi per le associazioni relativi al 2023 e della mancata programmazione per quelli del 2024. «Le associazioni – scrivono i componenti della minoranza – svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società. Diversi sodalizi hanno lamentato ritardi significativi rispetto al pagamento a saldo dei contributi 2023 (novembre 2024) e la mancata erogazione di contributi per l’anno 2024 per i quali non è stato pubblicato avviso o posto in essere un atto di indirizzo per la ripartizione delle risorse. Tale situazione sta compromettendo gravemente l'attività di queste associazioni». La minoranza si chiede quale sia la ragione di questo ritardo e su quali misure intende adottare per garantire l’erogazione.

