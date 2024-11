Associazioni e Comuni contro la dispersione scolastica 

Combattere la dispersione scolastica promuovendo la formazione su materie scientifiche, sport e musica, attraverso la creazione di aule didattiche all’aperto nei comuni di Domusnovas, Villamassargia e Musei: sono i capisaldi di “T(h)ree. Open space activities for families, teachers and students”, progetto selezionato all’interno del bando Scuola Bene Comune dalla Fondazione di Sardegna e finanziato con 85 mila euro.

Un’iniziativa ideata e curata dall’associazione Scarzella con partners i tre comuni, l’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas, l’agrario Beccaria di Villamassargia, la coop Le Api, l’associazione Rete Donne Musei, Consorzio Natura Viva, Vibraf e Thurpos e la banda musicale Pietro Mascagni di Domusnovas. «I protagonisti - dice la coordinatrice del progetto Maria Giovanna Dessì, sono gli studenti, i genitori e gli insegnanti che saranno coinvolti nella formazione Stem e nella conoscenza delle colture tipiche dei 3 comuni: l’ulivo di Villamassargia, gli agrumi di Domusnovas e il cece di Musei». Prevista anche la formazione per gli atleti della Vibraf baseball e i musicisti della banda Pietro Mascagni. Il 20 novembre verrà presentato ufficialmente il progetto a Musei. Fino al 18, alla mail assoelda.ms@gmail.com, i residenti dei 3 comuni possono inviare la loro proposta per ideare il logo del progetto: in palio 3 biglietti per una giornata all’Asinara a bordo del veliero Blu Mare Service.

