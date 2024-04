Associazioni del terzo settore, a settembre si farà l’open day 

Programmare le iniziative future e consolidare la collaborazione con l’amministrazione comunale. Questo lo scopo dell’assemblea dei delegati della Consulta delle associazioni e del terzo settore composta da circa 50 sodalizi che operano nel territorio tenutasi all’ex Convento dei Cappuccini.

Alla presenza degli assessori alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e alla Politiche sociali Marco Camboni si sono trattati diversi argomenti.Le associazioni quartesi» spiega il presidente della Consulta Alessandro Passera, «si sono incontrate per consolidare il cammino intrapreso a ottobre dello scorso anno finalizzato a favorire il dialogo con il Comune e lo scambio reciproco di informazioni, esperienze e competenze per attivare sempre più proficue collaborazioni».

Si parlato di contributi, di bandi, di coprogettazione per il recupero di locali comunali oggi non utilizzati e di tanto altro.E ovviamente dell’organizzazione di iniziative varie soprattutto nel periodo estivo.«Tutti si sono detti concordi» aggiunge Passera, «nell'istituire una “giornata delle associazioni”, una vera e propria festa da realizzarsi anche in modalità diffusa su tutto il territorio dove ciascuno potrà presentare la propria attività, sensibilizzare le persone verso gli ambiti di competenza, diffondere la cultura del volontariato, invitare altre associazioni a collaborare. Un “open day” insomma, che, con buona probabilità, potrebbe svolgersi il prossimo 28 settembre».

