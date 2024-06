Associazioni culturali senza soldi e spazi 

Senza una sede e con finanziamenti col contagocce che non bastano a coprire le spese per le attività ordinarie organizzate durante l’anno. Malumori che accomunano tutte le associazioni culturali di Selargius, sempre più in difficoltà: «In città manca una casa della cultura, non c’è una programmazione, e da tempo siamo costretti a migrare nei Comuni vicini», dicono. «Risolveremo insieme le criticità», assicura la neo assessora Sara Pilia.

La protesta

Lamentele emerse durante una recente riunione in commissione Cultura. Presenti confraternite, fondazioni, associazioni. «La nostra è una realtà storica che però non ha un locale comunale dove potersi incontrare e fare lezione», dice il presidente della banda musicale Città di Selargius Alfredo Teodosi che chiede «maggiore attenzione verso un settore strategico come quello della cultura». Sulla stessa linea Matteo Atzeni, presidente dell’associazione folk Fedora Putzu: «Senza contributi non possiamo organizzare niente, e per sopperire alla mancanza di una sede siamo costretti a partecipare alle manifestazioni fuori città. Siamo disponibili al dialogo e a dare il nostro contributo, serve però la collaborazione del Comune». Fra gli assenti il Gruppo archeologico selargino, che però si unisce alle richieste avanzate dalle altre associazioni. «È da tempo che chiediamo una casa della cultura e una consulta delle associazioni», sottolinea Nanni Pulli, «così come vorremmo dare il nostro contributo nelle attività collaterali del Matrimonio selargino».

L’opposizione

Lamentele supportate dal consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni: «Cultura e Lavori pubblici – dice – devono collaborare per superare il problema principale, ossia la mancanza di strutture disponibili. Esiste per esempio Casa Soro, che potrebbe essere riaperta e messa a disposizione delle associazioni».

L’assessora

Problemi e proposte riferiti all’assessora comunale Pilia, al timone della Cultura da pochi mesi. «C’è la massima disponibilità nei confronti delle tante e preziose associazioni culturali con le quali mi sono personalmente confrontata subito dopo la mia nomina» dice, «e alle quali ho assicurato sostegno per cercare di risolvere insieme alcune criticità. Sicuramente quella inerente ai contributi, senza dubbio limitati e non sufficienti a dare risposta a tutte le loro esigenze. Per quanto riguarda la richiesta di una sede e della creazione di una consulta apposita, sarà mia cura confrontarmi con le realtà cittadine e con gli uffici per valutare la fattibilità»”.

