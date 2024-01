Associazioni culturali in campo per la Giornata della Memoria 

Quartucciu si prepara per celebrare, sabato, la Giornata della Memoria. Protagoniste a DomusArt saranno le associazioni che hanno chiesto di poter collaborare con l’assessorato alla Cultura per dare un «forte segnale di unione e condivisione verso un tema che non può creare divisioni e per non dimenticare».

I rappresentanti di Anpi, Impari po Imparai, Teatro Olata hanno incontrato l’assessora, Elisabetta Contini e il consigliere incaricato Simone Santabarbara per «realizzare una serata in cui tutti daranno il contributo per commemorare una giornata importante nella storia dell’umanità», afferma Contini. «Per l’amministrazione è fondamentale la collaborazione con le realtà del territorio e ora più che mai si vuole consolidare un rapporto di cooperazione».

Tra le associazioni che contribuiranno all’evento: Anpi, Impari po imparai, Teatro Olata, Forma e Poesia nel Jazz, Pro Loco, Coro Is Concias, associazione Musicale Quelli del Ponte- Gruppo vocale Tonino Pisano, associazione culturale Animus Teatro. «Stiamo mettendo insieme le idee, entro pochi giorni pubblicizzeremo l’evento di sabato. Stiamo anche lavorando per riprendere con le associazioni alcuni progetti lasciati in sospeso e programmare così un ricco 2024». (fr. me.)

