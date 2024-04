Associazioni contro la violenza: solidarietà a Giovanetti 

Ha suscitato una forte indignazione in tutta la comunità di Bitti l’attentato che, nella notte fra sabato e domenica scorsi, ha distrutto la casa di campagna in località “Bintza manna” di proprietà dell’imprenditore Sebastiano Giovanetti. Tutte le associazioni culturali, sportive e del mondo del volontariato, in modo congiunto, intervengono per dire no alla violenza.

«Nel condannare tale atto intollerabile - sottolineano in un documento - esprimiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia di Bustianu, alla quale auguriamo di ritrovare la serenità e la pace e alla nostra comunità di continuare a rimanere unita e aperta all’ascolto, alla partecipazione e alla condivisione per il bene comune».

Il documento è sottoscritto dalle associazioni Sinnos, Akimus, Su Golostiu, cooperativa Istelai, Sa Bitha, Su Leorminiu, Bittart, Polisportiva Bittese, Bittivolley, Sos Cadderis, Asd Tennis-padel, Croce azzurra, Avis, Bitti soccorso, Protezione civile, associazione Padre Carzedda, coro parrocchiale Gorofai, associazione Icaro, coop sociale Solidarietà, Kinemakine, Istentalocos, Speedy Sport, i tenores Remunnu ’e Locu, Mialinu Pira, Vitzichesu e Romanzesu, gruppo musicale I Nottambuli, Sas Prennas.

