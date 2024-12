Associazioni, contributi del Comune 

Il Comune di Serrenti interviene a sostegno delle associazioni culturali e di volontariato rinnovando i contributi annuali che verranno assegnati in base alle domande presentate in Municipio. Soddisfatta l’assessora all’Associazionismo e volontariato Federica Sanna: «Sono veramente felice che il Comune supporti le associazioni culturali perché le loro attività offrono un prezioso servizio alla nostra comunità».

I contributi sono stati definiti con due bandi pubblici di cui uno, per le attività di volontariato, ha già portato alla determinazione del contributo economico per quattro associazioni, assegnando complessivamente 4.000 euro. Il secondo bando, per un totale di 5.000 euro, riguarda contributi specifici per attività culturali e le richieste sono state già depositate secondo la scadenza che era fissata al 2 dicembre: ora il Comune le esaminerà e assegnerà l’importo economico valutando le attività svolte, il numero di associati ed altri indicatori definiti nel bando.

«Gli altri anni hanno partecipato numerosi – conclude l’assessora Sanna –. Penso che anche quest’anno ci sarà grossa partecipazione al bando per i contributi delle associazioni culturali».

