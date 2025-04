Associazioni, arriva il nuovo regolamento 

A Macomer il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per supportare il movimento sportivo e le associazioni che si occupano di attività culturali ed eventi che riguardano bambini e anziani, iscritti all’albo. Il regolamento era atteso da oltre dieci anni per la concessione di contributi e patrocini ad associazioni ed enti e l’istituzione dell’albo. «Abbiamo apportato significative e semplici modifiche al regolamento - dice l’assessore alla Cultura, Fabiana Cugusi - per concedere un contributo per eventi che riguardano le associazioni culturali in primo luogo, ma particolarmente i bambini e gli anziani».

Il collega allo Sport, Mariano Barria, aggiunge: «La scelta di proporre un regolamento per sostenere le società nasce dal riconoscimento della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo e formativo, come fattore di solidarietà e di coesione sociale». Le società sportive della città potranno partecipare alla ripartizione di contributi sulla base di criteri oggettivi. Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale con delega allo sport, Maurizio Muzzu. (f. o.)

