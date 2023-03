Associazioni, albo comunale da aggiornare 

Un anno fa il Consiglio comunale di Maracalagonis ha approvato il “regolamento per l’istituzione dell’albo locale delle associazioni di promozione sociale. Ora si intende procedere all’aggiornamento dell’elenco delle associazioni, senza fini di lucro, operanti nell’ambito del territorio.

L’albo è diviso in diverse sezioni tematiche: tutela ambiente e territorio, istruzione, attività culturali, artistiche e ricreative, sport. E ancora, tempo libero ed attività giovanili, sanità, politiche sociali ed handicap, attività economiche e turismo, tutela degli animali d’affezione e dei loro diritti, impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità, tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni. Ad ogni associazione è consentita l’iscrizione a una o più sezioni tematiche secondo quanto previsto dal proprio statuto e dalla attività svolta.

L’albo costituisce un registro ufficiale per tutte le comunicazioni da parte del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse ed ha la finalità di agevolare la promozione e il coordinamento delle attività. Possono iscriversi tutte le associazioni costituite ed operanti nel territorio comunale, che non abbiano finalità di lucro e che abbiano sede nel Comune. Non possono essere iscritti i partiti politici, le associazioni sindacali e gli ordini professionali. (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA