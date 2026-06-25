Associazione Scout, domenica la festa conclusiva 

Il Cngei Cagliari, l’associazione scout laica che può vantare una lunga vocazione cominciata nel 1912, celebra la chiusura dell'anno e riapre le iscrizioni per nuovi soci e volontari. «La giornata conclusiva del 2025-2026 – si legge in una nota – è in programma domenica 28 giugno a partire dalle 9,30 al Parco delle emozioni di Molentargius». La festa andrà avanti tutto il giorno, sino alle 18. «L'evento – continuano dal Corpo nazionale che raccogliere giovani esploratori ed esploratrici – assume un significato speciale poiché coincide con il 111°anniversario della fondazione della Sezione Cngei di Cagliari, una storia di educazione e servizio che prosegue senza interruzioni da oltre un secolo, fatta eccezione per il periodo della soppressione dello scautismo durante il regime fascista».

Alla Cngei sentono di avere una missione: «Da 111 anni formiamo cittadini consapevoli attraverso un metodo educativo fondato sull’imparare facendo, sulla vita all'aria aperta, sulla responsabilità personale, sulla solidarietà e sul rispetto dell'ambiente. Un percorso educativo a 360 gradi che accompagna bambini, adolescenti e giovani». Durante l'anno appena concluso, il Cngei Cagliari ha «sviluppato numerose attività di educazione ambientale e cittadinanza attiva, grazie alla collaborazione con associazioni, enti e realtà territoriali che condividono i nostri valori».

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