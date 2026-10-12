Associazione Santu Antinu, Giuseppe Faedda è presidente 

Non poteva che essere un convegno sul culto di San Costantino la prima uscita ufficiale, domenica scorsa, del nuovo presidente dell'associazione Santu Antinu, Giuseppe Faedda. Il 61enne, assistente capo della polizia penitenziaria in pensione, si è insediato da pochi giorni alla guida del sodalizio che sovrintende all'organizzazione dell'Ardia.

«Sono soddisfatto perché era da tanto che ne faccio parte. Per due anni, insieme al resto del gruppo, cercheremo di fare il nostro meglio nell'interesse della comunità», afferma Faedda. Rientrato definitivamente in Sardegna nel 2014, ha ripreso la collaborazione con il gruppo poi diventato associazione e dove rivestiva il ruolo di consigliere. «Era qualcosa che volevo fare da molto tempo, ma i turni di lavoro e la prolungata assenza da Sedilo non mi avrebbero permesso di svolgere l'incarico con l'impegno e la dedizione necessari. La mia è una promessa fatta al santo», afferma Faedda.

Al fianco di Faedda ci sono persone per le quali nutre grande fiducia: vice Salvatore Angelo Pes, tesoriere Antonio Salaris, segretario Mario Zacchino. I componenti del gruppo dirigente sono Giovanni Giuseppe Sanna, Franco Pusceddu, Angelo Porcu, Lino Spada, Mauro Pireddu, Walter Marongiu, Antonella Nanu, Sharon Frau, Viola Barranca, Daniela Bosso, Eleonora Carboni, Damiano Carta, Roberta Demuru, Maria Pia Faedda, Isala Lazzeroni, Emanuele Mameli, Francesco Littera.

«Ho cercato di coinvolgere diversi giovani - spiega il presidente - anche nell'ottica di un ricambio dei vertici per dare futuro alla nostra tradizione e alla stessa associazione. Per me è importante portare la comunità a fare in modo da coinvolgere nelle attività quanti più soci possibili». Il “vero” lavoro inizierà in primavera, ma la macchina è già in moto. «Ora siamo già impegnati nella predisposizione del calendario 2027- conclude Faedda - che distribuiremo dall'8 dicembre, giorno in cui faremo la tradizionale questua».

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