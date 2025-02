Associazione Nino Carrus, un compleanno da incorniciare 

Sono arrivati da tutta l'isola per celebrare i vent'anni dell'associazione Nino Carrus. Una festa all’insegna dell’amarcord per la politica di un tempo. In tanti hanno ricordato la figura dell’uomo politico, tra cui ex parlamentari e consiglieri regionali, amici di cordata come Matteo Marteddu e altri militanti dello Dc, con gli avversari politici di allora, come Giorgio Macciotta e Mario Pani, esponenti di spicco del Pci. Poi ancora i sindaci del territorio, ma anche della Barbagia, consiglieri regionali, l'assessore Maria Elena Motzo, il consigliere regionale Sebastian Cocco. Di fatto, la grande sala dell'ex Mercato Civico di Borore si è riempita all'inverosimile. Presenti tanti sostenitori dell'Associazione, cittadini, il sindaco e gli amministratori di Borore e del Marghine, i figli e i nipoti di Nino Carrus. I contributi degli amici più cari hanno tracciato un ricordo dell'uomo politico, del suo pensiero e delle sue battaglie. Come quelli di Fausto Mura, uno dei fondatori dell'associazione e del giornalista dell'Unione Sarda, Giuseppe Deiana. «Una serata esaltante ed emozionante – dice la presidente, Rosanna Carboni – che ci da nuova energia per affrontare meglio il futuro». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA