Assistono i familiari e vengono mobbizzate, indaga la Procura  

Sarebbero state perseguitate e mobbizzate sul luogo di lavoro dopo aver chiesto e ottenuto dei permessi con la legge 104 per poter assistere dei familiari. Con l’ipotesi di atti persecutori, dopo la denuncia di 7 lavoratori (5 donne e 2 uomini), la Procura ha aperto un’indagine su quanto sarebbe accaduto negli ultimi anni in un ipermercato di una grossa catena nazionale. I dipendenti hanno chiamato in causa il datore di lavoro accusando i responsabili della rivendita di aver reso loro la vita impossibile, modificando gli orari di lavoro, rimproverandole con pretesti banali e, in qualche caso, utilizzando irregolarmente degli investigatori privati per seguirne gli spostamenti quando prendevano dei permessi, anche applicando delle microspie nelle automobili.

L’inchiesta penale è nata dopo le denunce formalizzata in Procura successiva ad una causa davanti al giudice del lavoro. Cinque dipendenti sono assistiti dall’avvocato Giovanni Benevole. L’indagine era stata in un primo momento affidata alla sostituta procuratrice Diana Lecca, ma dopo il trasferimento della pm ad un altro gruppo di lavoro, il fascicolo è stato consegnato al procuratore capo Rodolfo Sabelli per essere riassegnato. I dipendenti hanno denunciato che, dopo aver chiesto di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere familiari stretti, i responsabili dell’ipermercato avrebbero iniziato a modificare gli orari di lavoro con turni impossibili, continui rimproveri pretestuosi e, in un caso, una ragazza ha segnalato di essere stata seguita e di aver trovato un GPS nell’auto. Un’altra ha anche certificato di aver avuto un’interruzione di gravidanza a causa dell’ansia e dello stress patiti.

