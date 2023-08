«Assistito con competenza e umanità» 

La sanità è in crisi e lo raccontano ogni giorno le voci dei pazienti, spesso inermi davanti ai disagi patiti a causa della difficoltà di essere assistiti adeguatamente. Disagi che si sommano alla sofferenza per malattie proprie o di propri familiari.

Ma c’è anche la buona sanità ed è quella che ha voluto testimoniare Roberto Mocci, un uomo che pur gravemente ammalato ha trovato la forza per testimoniare la sua esperienza: «Entrare in un ospedale è un qualcosa che paralizza», scrive. «Ma, soprattutto, con tutto quello che si legge, si affronta questa ‘’avventura’’ con ancor più timore. Eppure la mia esperienza è stata sorprendente, pur nel dolore di una situazione difficilissima. Sono ricoverato nel blocco Q del Policlinico di Monserrato. E vivo alla giornata. Ma dopo tutto quello che si è detto e scritto sulla ‘’malasanità’’ nell’Isola, almeno in questo caso la sorte non mi ha voltato le spalle. Ho avuto infatti a che fare con medici, infermieri e oss competenti, ma, ancor più, umani. Il mio è un triste soggiorno, reso, però, meno amaro dalla gentilezza di questi professionisti che volevo ringraziare pubblicamente. Non tutto», conclude, «è da buttare nella nostra sanità».

