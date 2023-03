«Assistiamo chi non ha medico» 

La Asl certifica: mancano medici di famiglia, chi è privo si rivolge alle guardie mediche e al Pronto soccorso mandando in crisi anche quei servizi. Da qui l’esigenza di risolvere questa carenza lanciando un nuovo progetto: gli Ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot). Che dovranno “tamponare” i problemi nelle 49 sedi dove il medico curante non c’è con una spesa di poco inferiore a 200mila euro.

«Progetto pilota»

«Si tratta – spiega il direttore Angelo Serusi – di un progetto pilota presentato dal responsabile dell'ufficio per l'integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli e mirato a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti quei cittadini della provincia che ne sono rimasti privi a seguito del pensionamento o del trasferimento del proprio medico curante e che non è stato possibile sostituire per via di un numero insufficiente di nuovi colleghi disponibili».

I medici

«Gli Ascot – precisa Baccoli - non sono sostitutivi, ma integrativi dei servizi di assistenza primaria già esistenti, e vi potranno accedere solo i pazienti che sono privi di medicxi curanti».