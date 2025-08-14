«Assistenza sanitaria al collasso» 

Ieri è andata un po’ meglio. Una vigilia di Ferragosto tutto sommato tranquilla nel pronto soccorso dell’ospedale Sirai dopo i disservizi e le proteste di mercoledì, quando decine di pazienti hanno dovuto attendere per ore prima di essere visitati. «Purtroppo è una situazione figlia di scelte sbagliate in passato – dice Gino Cadeddu della Cgil – serve una svolta nella gestione dei concorsi. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: se ne deve occupare direttamente la Asl. Il commissario non può fare più di tanto. In sei mesi non fa nemmeno in tempo a conoscere il territorio». Efisio Aresti della Uil chiede «il ripristino del pronto soccorso del Cto di Iglesias, cosi si evita il grande afflusso al Sirai che non in grado di tollerare questi carichi di lavoro».

Il Comitato

Rita Melis, del Comitato per la salute è sconcertata. «Quanto accaduto al Sirai non mi soprende. I disagi sono all’ordine del giorno e nel periodo estivo si moltiplicano. Ormai i disservizi sono diffusi e spesso restano chiuse anche le guardie mediche». Ne sanno qualcosa a Portoscuso, Sant’Antioco, Giba e Domusnovas, che resteranno prive del servizio proprio oggi. Nel comune costiero la comunicazione è arrivata alle 7,40 del mattino del 13 agosto. Nella lettera della Asl si indicano gli ambulatori alternativi a Carbonia, Bacu Abis, San Giovanni Suergiu, Viene segnalato anche Sant’Antioco, che però risulta scoperto. «È inaccettabile che questa accada nel periodo di maggior afflusso turistico», dice il sindaco Ignazio Locci.

Le proteste

E’ già rimasto scoperto ieri dalle 10 alle 8 del mattino il servizio di guardia medica di Domusnovas, e lo sarà anche oggi a Ferragosto dalle 8 alle 20: per il poliambulatorio di via Magenta sale ad 11 il conto dei turni rimasti scoperti nell’ultimo anno, praticamente uno al mese. Una situazione ormai cronica. «Siamo disarmati - dice la sindaca Isangela Mascia - non sappiamo più come combattere una situazione divenuta ormai allarmante. Capita ormai per ogni festività ed a pagarne il conto sono i cittadini». Il disservizio riguarda anche Musei per un totale di 7.500 utenti scoperti: «Una situazione - sbotta il sindaco Sasha Sais - che fotografa un livello da quarto mondo della nostra sanità. Manca un servizio fondamentale proprio quando abbiamo città e paesi invasi da turisti ed emigrati di rientro». ( f. p. – a. pa. – s. g. – s. f.)

