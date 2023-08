«Assistenza sanitaria a rischio» 

«Si apre una stagione difficile per l’assistenza sanitaria nel nostro paese». Non è ottimista il sindaco Andrea Floris. A Gonnosfanadiga non è stato ancora risolto il problema del pediatria. Sembra che la nomina dello specialista fosse imminente, ma bisognerà ancora attendere. «La procedura richiede tempo, è in mano all’Ares», afferma il primo cittadino. In paese ci sono 6186 residenti, di cui 372 tra zero e 10 anni, 5240 tra i 10 e gli 80 anni e altri 574 over 80: in tanti rischiano di restare senza assistenza visto che uno dei medici è andato in pensione e il posto è rimasto vacante. «Si sta cercando un sostituto temporaneo in attesa di attivare le procedure per quello definitivo», così commenta il sindaco.

Da tempo gli amministratori comunali chiedono più medici e garanzie per l’assistenza sanitaria di base. Gli appelli però per il momento sono rimasti inascoltati. E con il passere delle settimane per i cittadini aumentano disagi e disservizi, in particolare per gli anziani e le famiglie con bambini che chiedono la nomina del nuovo pediatra.

