«Assistenza privata, serve il contratto unico» 

«I lavoratori delle strutture sanitarie private accreditate attendono da 6 anni il rinnovo del contratto», per questo ieri anche a Cagliari, in piazza del Carmine, si è tenuta una manifestazione di protesta organizzata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

I lavoratori del settore rivendicano il riconoscimento dei diritti contrattuali e adeguate condizioni di lavoro, in un comparto che incide sulla spesa sanitaria per il 3%, che eroga il 15% delle prestazioni, occupa 1500 dipendenti e, con l’indotto, distribuisce circa 4000 buste paga. Sono 10 le di cura accreditate in Sardegna.

«Chiediamo da tempo chiede il contratto unico di settore per la sanità pubblica e privata. Stesso lavoro, stessa retribuzione, stessi diritti, stesso contratto», sottolinea Guido Sarritzu, segretario regionale confederale Uil. «Stiamo parlando di dipendenti che svolgono un servizio pubblico, al pari dei colleghi della sanità pubblica, garantendo il diritto costituzionale alla salute e l’universalità delle cure. Per questo le istituzioni non possono rimanere immobili di fronte a chi ne calpesta i diritti. A partire dalla Regione che deve esercitare ogni pressione possibile su Aiop e in Conferenza Stato-Regioni: chiediamo di incrementare i controlli sugli organici, chiudere i rubinetti delle risorse pubbliche alle strutture che non rispettano i lavoratori e revocare l’accreditamento a chi si rifiuta di rinnovare i contratti. I lavoratori meritano rispetto, migliori condizioni di lavoro e stipendi adeguati».

