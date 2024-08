Assistenza primaria, ricetta rossa per tutti i medici in campo 

Ci sarebbero stati malumori diffusi, perché – dicono i rumors di Palazzo – non era un uomo di area Cinquestelle e perché non avrebbe condiviso il modo in cui la politica è intervenuta nell’emergenza Brotzu. Così Paolo Tecleme è stato rimosso dall’incarico di capo di gabinetto dell’assessorato alla Sanità.

Il pediatra sassarese, 64 anni, che è stato commissario della Asl di Cagliari (oltre che di Olbia) nel 2016, ai tempi di Luigi Arru (Giunta Pigliaru), seppur in pensione era stato chiamato, proprio per la sua grande esperienza, ad aiutare il nuovo assessore romano Armando Bartolazzi, poco meno di tre mesi fa.

Nei giorni scorsi è stato silurato, il posto al momento è vacante, ma si vocifera che dovrebbe essere assegnato a Cinzia Polo, candidata del M5S – non eletta – alle scorse elezioni Europee.

Intanto, con voto unanime, l'Aula delConsiglio regionale ha approvato la proposta di legge che dà unaprima risposta alla grave carenza di assistenza primaria nelterritorio e in particolare per garantire la continuitàassistenziale per le sedi disagiate.Alle disposizioni urgenti già previste dalla legge regionale 5 del 5 maggio 2023, siaggiungono due ulteriori aspetti: il primo consente alle Asl diutilizzare provvisoriamente le risorse del proprio bilancioaziendale, in base alla capacità economica, per incidere suiconti dedicati alla medicina generale.

Il secondo autorizza le Asl a fornire - per il solo periododi emergenza - a tutti i medici impegnati nei progetti aziendalidi assistenza primaria e continuità assistenziale, compresiquelli in quiescenza che abbiano aderito al progetto anche concontratti libero-professionali, i ricettari di cui all’articolo 50 della legge 326 del 24 novembre 2003.

Dice l’assessore Bartolazzi: «L’intero Consiglio ha recepito il mio invito e la mia proposta condividendola.Finalmente i medici potranno prescrivere i medicinali conricetta rossa».

Interviene anche Giuseppe Frau, vicepresidente dell’Assemblea: «Siamo estremamente soddisfatti dell’approvazione della legge 36, che consentirà anche ai medici in pensione o ad altri medici disponibili di poter garantire l'assistenza nei tanti comuni sprovvisti di medico di medicina generale. Queste categorie di medici dovranno aderire ai progetti delle Asl e la grande novità sarà la possibilità per queste categorie di utilizzare i ricettari del servizio sanitario (ricetta rossa) finora preclusa. Interventi più strutturali arriveranno in autunno».

RIPRODUZIONE RISERVATA