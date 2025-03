Assistenza negata, carabinieri all’Asl 

Ha compiuto da poco trent’anni, Sarah Sarritzu, la ragazza affetta da una malattia rara e costretta su una sedia a rotelle. Ma ancora una volta lei e sua madre Elisabetta Atzori, sono costrette a lottare contro la burocrazia.Ieri mattina Atzori si è recata all’Asl in via Turati per richiedere l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare per sua figlia, ma davanti all’ennesimo no ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati subito per cercare di chiarire la questione con gli uffici e alla fine la donna si è recata in caserma per sporgere querela per omissione di atti di ufficio.

La denuncia

«Nei prossimi giorni io dovrò essere ricoverata per sottopormi a un intervento» racconta la mamma della ragazza, «e abbiamo bisogno di un’infermiera che mi sostituisca nella preparazione delle sacche di nutrizione venosa». Sarah infatti ormai da qualche anno, non può più cibarsi normalmente ma solo attraverso le flebo. «Sono io a occuparmi di lei per tutto, siamo solo io e lei, per cui se io non ci sono il problema diventa enorme». Per questo motivo, «già a metà febbraio ho chiesto l’attivazione dell’Adi. Richiesta che è stata inoltrata via mail anche all’ospedale di Bologna dove Sarah è in cura e dal medico di famiglia, ma ci dicono che non è possibile perché siamo in autogestione, nel senso che gestisco tutto io».

L’odissea

Ma Elisabetta Atzori non si è certo arresa e ha cominciato il suo pellegrinaggio negli uffici, come ha fatto anche ieri. «Anche questa volta mi hanno detto che non era possibile. Cosa dovrei fare? Lasciar morire mia figlia perché quando sarò in ospedale non ci sarà nessuno a prepararle le sacche della nutrizione? Certo, potremmo chiamare un’infermiera a pagamento, ma i soldi da dove li togliamo?». Così l’unica scelta è stata quella di chiamare i carabinieri. Gli addetti al servizio hanno spiegato che, a quanto pare, la documentazione presentata non è corretta. «Cosa non vera» replica Atzori, «ho seguito le regole e ho presentato tutto quello che era necessario» ed è per questo che, davanti all’ennesimo rifiuto, si è recata in caserma per la querela.

La malattia

Sarah Sarritzu è affetta da una malattia rara che porta le articolazioni a dislocarsi, procurando lussazioni e dolori atroci. La nutrizione con la flebo è necessaria a causa dei problemi di digestione.Negli ultimi anni è peggiorata ed è costretta a muoversi sulla sedia a rotelle e uscire. Il suo calvario è iniziato quando era soltanto una bambina e pareva che avesse solo problemi con la crescita. Poi la situazione è precipitata.«Ormai Sarah esce solo per andare dai medici» sospira la mamma, «perché i dolori sono molto forti e la limitano in tante cose».

Qualche tempo fa la ragazza aveva espresso il desiderio di salire su una barca per visitare la costa di Villasimius e il suo appello era stato ascoltato. Per una volta libera, in mezzo al mare.

