Assistenza medica per casi non urgenti: ora c’è il 116117 

Le domande sono le più varie: «Dove posso fare una visita dermatologica?». «Mio figlio ha un forte mal di pancia, c’è qualcuno vicino a casa che lo può visitare?». «Ho urgente bisogno di una prescrizione per un farmaco, il medico di famiglia non è reperibile, a chi mi rivolgo?».

Al 116117 «il cittadino troverà sempre una risposta. Non si risolveranno tutti i problemi, ovviamente, ma all’altro capo del telefono, 24 ore su 24, ci sarà qualcuno che si attiverà per aiutare chi è in difficoltà», spiega Alessandro Bianchi, project manager del nuovo servizio.

Il servizio

Il numero unico europeo 116117 è partito, per ora soltanto nel Sulcis Iglesiente, nei 23 comuni della Asl 7 (distretti di Carbonia, Iglesias e delle isole, un bacino di 126mila abitanti), poi a seguire, entro il 2025, nel resto della Sardegna.

Il 116117 garantisce assistenza e consigli medici non urgenti, offre un servizio telefonico gratuito sette giorni su sette per tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale, centralizza le chiamate al servizio di continuità assistenziale, nelle ore di apertura delle guardie mediche l’utente verrà messo direttamente in contatto con il medico, inoltre, è collegato direttamente anche con il 118.

La Centrale del 116117 è a Nuoro nella sede di Areus, da dove operatori sanitari e tecnici, opportunamente formati, potranno indirizzare i cittadini verso la risorsa più adeguata per competenza professionale e territoriale.

La rete

«In pratica, questo numero ha una funzione di filtro», prosegue Bianchi, «poiché c’è carenza di medici, l’obiettivo è quello di fare tutto il possibile per metterli in condizione di lavorare meglio, di dare un supporto a questi professionisti – anche con un adeguamento tecnologico – e di contribuire a ridurre gli accessi ai Pronto soccorso da parte di chi non trova aiuto sul territorio».

La direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente Giuliana Campus sottolinea che «l’attivazione del numero 116117 rappresenta un punto di svolta nell’assistenza sanitaria territoriale», e spiega: «Abbiamo accolto con entusiasmo il ruolo di capofila del progetto, e abbiamo provveduto a coinvolgere tutti gli attori del sistema, guardie mediche, medici di medicina generale, sindaci, attraverso attività di comunicazione, informazione e formazione».

L’organizzazione

Domenico Salvago, presidente regionale del sindacato Snami, solleva qualche perplessità: «Le guardie mediche sono rimaste quelle storiche, ma molte sono sguarnite, del tutto o in parte, quindi serve una sorta di “mappatura”. Detto questo, ben venga un nuovo servizio, ma poiché non se n’è mai parlato al tavolo regionale c’è un po’ di confusione, riterrei opportuno che si facesse un ragionamento, un incontro tecnico ad hoc».

Dice il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu: «La riperimetrazione dei punti di primo accesso farà rispettare i livelli essenziali di assistenza. Certo, il problema della carenza di medici esiste, ma auspichiamo che la riorganizzazione del sistema sanitario e della rete territoriale, e la ridefinizione degli accordi con ministero e università, ci consenta di avere una programmazione a medio termine che dia risposte ai cittadini». (cr. co.)

