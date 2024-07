Assistenza medica: carenze a Cabras, Oristano e Terralba 

Il comitato di cittadini per la sanità pubblica pur apprezzando gli sforzi che stanno portando avanti la Regione e la Asl, ritiene insufficiente l'integrazione di sole dieci ore, alle 25 già erogate dall'Ascot di Terralba. Il comitato chiede una corsia preferenziale per le prescrizioni di farmaci per terapia cronica e piani terapeutici, senza costringere l’assistito a recarsi la mattina negli Ascot per i farmaci che assume continuativamente. «Forse una via potrebbero essere le aggregazioni funzionali territoriali di medici di medicina generale, che assicurino per l’intera giornata e per tutti i giorni della settimana il servizio di tutela della salute ai cittadini».

Intanto a Cabras cresce l'emergenza sanitaria con l’arrivo dei turisti. Anche ieri le porte dell’ambulatorio di via Tharros non si sono aperte per la mancanza del medico. A dare l'annuncio la Asl di Oristano, invitando i cittadini a rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini. Non si sa ancora invece se il servizio sarà attivo oggi. La Asl ha attivato per due giorni alla settimana l’ambulatorio Ascot, nella sede di via Tharros. Non va meglio nell'ambulatorio di via Carducci, a Oristano. La prossima settimana sarà aperto solo un giorno, giovedì 25 dalle 20 alle otto del 26. ( s. p. )

