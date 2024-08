Assistenza medica all’Ardia, Areus: piano sanitario inadatto 

Ha lasciato il segno la reazione del sindaco Salvatore Pes alla richiesta di Areus per il pagamento di oltre 10mila euro per le prestazioni sanitarie all’Ardia. E puntuale è arriva la replica di Areus che rispedisce al mittente le polemiche. «Abbiamo seguito la normativa, che per l’organizzazione di eventi che richiamano un rilevante afflusso di persone, detta precise prescrizioni per garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa e assiste – recita il documento - Chi organizza deve rispettare tutti gli obblighi previsti soprattutto in ordine all'assistenza sanitaria, che deve essere adeguata e programmata per tempo». Secondo Areus il piano sanitario era inadeguato, il direttore del 118 di Cagliari aveva posto precise prescrizioni che sarebbero state disattese. «C’era l’esigenza di avere una postazione medica avanzata per il corretto triage in caso di evento multiplo o maxi emergenza- spiega il direttore Daniele Barillari- Per il personale sanitario formato, piuttosto che farlo con altre aziende, avrebbero potuto chiedere e avere un'idea del costo da sostenere per avere i professionisti al di fuori del loro orario di servizio». A Sedilo, secondo Areus sono state svolte attività non coperte dal Sistema sanitario nazionale, da qui la richiesta del pagamento. «Il corrispettivo previsto – conclude la lunga e dettagliata nota- è sulla base di tariffe regionali e deve essere riconosciuto». ( s.c. )

