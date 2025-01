«Assistenza in declino, non si fa più la gavetta nelle guardie mediche» 

Dopo il pensionamento della dottoressa Maria Grazia Billai sale a quattromila il numero dei cittadini senza il medico di famiglia a Villacidro. Una situazione critica, dato che i quattro medici di base in paese hanno tutti raggiunto i loro massimali. La Asl Medio Campidano ha già aperto una manifestazione di interesse per trovare un medico sostituto. Anche a gennaio, l'emergenza è stata in parte tamponata dal servizio di ambulatorio straordinario Asap, nel quale chi è senza medico può prenotare tutte le prestazioni di assistenza primaria dal lunedì al venerdì nella la Casa della Salute.

La dottoressa

La dottoressa, nata a Villacidro nel 1955, è in pensione dal primo gennaio. Ricorda i primi anni di lavoro e pensa alla situazione attuale con le guardie mediche chiuse. «Quando ho iniziato a lavorare nei primi anni Ottanta – racconta - facevamo a gara per avere incarichi momentanei in guardia medica o per sostituzioni. Eravamo oltre 1500 nel mio corso, dovevamo farci strada con fatica e tanta gavetta. Ho svolto servizio in guardia medica in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, in paesini in cui l'ambulatorio era sprovvisto perfino di acqua calda. Se mi guardo indietro sembra un altro mondo, pensando alle criticità e ai problemi odierni della medicina di base e delle guardie mediche».

L’esperienza

Maria Grazia Billai, come altri medici laureati alla fine degli anni Settanta, è stata il medico di famiglia di migliaia di persone. Dal 1994 ha lavorato in pianta stabile a Villacidro. «Ma ho svolto servizio in tanti paesi della Sardegna – precisa – non mi sono mai sottratta alle responsabilità che comporta essere medico, né alla reperibilità. Mi è capitato di andare perfino oltre, come quando ho lavorato per un breve periodo in ospedale a Ghilarza, reparto di ginecologia. Una sera arrivò una giovane donna in travaglio. Il battito del bambino andava e veniva; aveva il cordone ombelicale annodato sul collo. Il primario non era in sede e non ha creduto all'emergenza, quindi non è stato possibile fare il cesareo. Prima non c'erano i telefoni cellulari né il servizio 118. Ho dovuto fare una manovra d'urgenza per consentire alla donna di partorire, e a lei e al bambino di vivere, praticando su quel corpicino il massaggio cardiaco. Una esperienza che non scorderò mai».Non è l'unica. «Nel 1991 smontavo da una notte di guardia, mi chiamarono perché durante una protesta in difesa dei posti di lavoro alla Scaini uno degli operai barricati in cima alla ciminiera più alta si era fatto male. Un trauma toracico. Il medico dello stabilimento si era dato alla latitanza e non so come fossero arrivati a me. Comunque andai. Per visitarlo mi dovetti arrampicare sulla ciminiera». Altro episodio, proprio all'inizio della carriera: «Come primo incarico sostituivo un medico di famiglia ad Arbus. Duemila pazienti, prima non c’erano massimali. Morì un novantenne e i parenti pretendevano che come causa del decesso scrivessi “silicosi”, per i fondi delle malattie professionali. Io non cedevo, quelli minacciavano di picchiarmi. Ma ho tenuto il punto».

I medici oggi

«Ora i medici non accettano incarichi nei piccoli paesi, in cui le situazioni possono essere difficili – commenta Maria Grazia Billai – Io stessa ho subito tentativi di aggressione e minacce. Se mi guardo indietro, ho vissuto così tante esperienze, anche rocambolesche, da poter scrivere un romanzo. Una notte, durante una guardia medica a Villa Sant'Antonio, l'antisequestro mi puntò un mitra in faccia, scambiando me e mio marito, anche lui medico, per una coppia implicata nel sequestro Riccio. Un'alta volta un giovane carabiniere con un attacco di panico dimenticò in ambulatorio l'arma di servizio. A Vallermosa, un cacciatore arrivò nel mio studio in lacrime, chiedendomi di ricucirgli il cane».

Arrivata all’età della pensione, la dottoressa Billai si gode il meritato riposo, ma ha sempre a cuore la situazione dell’assistenza sanitaria: «Figlia dei tempi moderni, in cui il sacrificio e lo spirito di servizio non sono più un'opzione, peggiorata dalla gestione burocratica della sanità post-Covid, in cui i medici di base si trovano a gestire una altissima mole di lavoro, fra cui piani terapeutici e altri servizi prima svolti da specialisti, senza aver in cambio alcun compenso economico».

