Assistenza, i volontari cercano un mezzo attrezzato 

Chi ha bisogno di essere trasportato per fare visite mediche, o semplicemente per uscire ma non può muoversi in autonomia, a Quartucciu può contare sull'aiuto della Fraternità della Misericordia, organizzazione di volontariato punto di riferimento importante per le cittadine e i cittadini, con le sue varie attività che vanno dal trasporto sanitario all'emporio solidale, passando per l'assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni e altro. Ora, però, l’organizzazione ha necessità di comprare un nuovo mezzo per il trasporto di persone con difficoltà motoria e ha avviato una raccolta fondi. «Ci serve un Doblò attrezzato con pedana per disabili», è l’appello lanciato sui social, «perché non tutti possono camminare da soli, ma tutti meritano di andare lontano. Con questo mezzo potremo accompagnare chi ha difficoltà nei trasporti, per visite, terapie, o anche solo per non restare soli. Ma da soli, noi non possiamo farcela». Efisio Mura, direttore operativo, aggiunge: «Ci aspettiamo un contributo anche dai titolari di attività commerciali e imprenditoriali». Per sapere come donare, oltre alle pagine social si può chiamare il numero 3516094521 o inviare un’email a miserquartucciu@gmail.com.

