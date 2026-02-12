Assistenza educativa specialistica: al via l’appalto da 12 milioni 

Mercoledì, la scuola primaria “Collodi”, in via Basilicata, ha ospitato la prima riunione operativa per l’avvio del nuovo servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica (Aess) in favore di alunni e alunne con disabilità e/o in condizioni di vulnerabilità, recentemente aggiudicato dal Comune.

Il servizio ha un valore complessivo di 12 milioni di euro per la durata di quattro anni ed è stato affidato a un’Associazione temporanea di imprese (Ati) costituita dalla società cooperativa sociale La Clessidra, capofila e attiva nella progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, e da Progetto A, realtà da sempre impegnata nell’erogazione di servizi educativi.

L’incontro, dedicato all’allineamento sul nuovo appalto e aperto agli operatori e alle operatrici che costituiscono il personale interno del servizio, ha visto la partecipazione dell’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza Giulia Andreozzi, della dirigente del servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità Manuela Atzeni e della funzionaria Daniela Grieco.

