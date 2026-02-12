VaiOnline
Via Basilicata.
13 febbraio 2026 alle 00:37

Assistenza educativa specialistica: al via l’appalto da 12 milioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mercoledì, la scuola primaria “Collodi”, in via Basilicata, ha ospitato la prima riunione operativa per l’avvio del nuovo servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica (Aess) in favore di alunni e alunne con disabilità e/o in condizioni di vulnerabilità, recentemente aggiudicato dal Comune.

Il servizio ha un valore complessivo di 12 milioni di euro per la durata di quattro anni ed è stato affidato a un’Associazione temporanea di imprese (Ati) costituita dalla società cooperativa sociale La Clessidra, capofila e attiva nella progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, e da Progetto A, realtà da sempre impegnata nell’erogazione di servizi educativi.

L’incontro, dedicato all’allineamento sul nuovo appalto e aperto agli operatori e alle operatrici che costituiscono il personale interno del servizio, ha visto la partecipazione dell’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza Giulia Andreozzi, della dirigente del servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità Manuela Atzeni e della funzionaria Daniela Grieco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 