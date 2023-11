Assistenza, ecco i contributi 

È di circa 200 mila euro la somma assegnata dalla Regione ai Comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano per lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato agli enti locali e la riqualificazione dei servizi socio assistenziali. La fetta più grossa dei finanziamenti andrà a Dolianova (59.342 euro). Seguono Settimo San Pietro (46.734), Serdiana (26.394), Donori (23.070), Soleminis (22.482) e Barrali (18.821). Il 40 per cento dei contributi sarà distribuito in parti eguali, la parte restante in base al numero degli abitanti. Un’iniezione di liquidità che consentirà ai Comuni di far fronte alle spese correnti per i servizi socio assistenziali. Il Comune di Serdiana ha inoltre ottenuto un contributo straordinario di 20 mila euro per iniziative di aggregazione sociale e animazione territoriale e per i festeggiamenti per Santa Maria di Sibiola e San Michele Arcangelo. (c. z.)

