Assistenza e ricoveri, si volta pagina  

«La centrale operativa territoriale - si legge - ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza per una presa in carico unitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale mediante una valutazione multidimensionale». Da una parte, dunque, una più efficace comunicazione tra i diversi livelli di assistenza, dall’altra la riduzione di accessi al Pronto soccorso e dei ricovero ospedalieri (con conseguente risparmio per il comparto sanitario).

Da semplice Poliambulatorio a Casa della comunità hub e Centrale operativa territoriale. Il 2023 per la struttura di via Michele Pira sarà un anno di transizione: il progetto di fattibilità tecnico-economica, finanziato attraverso i fondi del Pnrr (Missione 6 Salute), ha ottenuto il via libera del direttore generale della Asl 5 Angelo Maria Serusi. Grazie ad un intervento da 118mila euro saranno rimodulate le attività presenti nell’edificio con l’obiettivo di attivare ulteriori servizi sanitari e socio-sanitari ed incrementare quelli amministrativi di supporto.

La missione del nuovo modello organizzativo territoriale è ben delineata tra le pagine del programma sanitario annuale adottato lo scorso novembre dall’azienda sanitaria assieme al Bilancio preventivo per il triennio 2023-2025.

La novità

I compiti

Tra i compiti previsti rientrano la gestione di ammissioni e dimissioni nelle strutture di ricovero, il tracciamento da un livello clinico assistenziale ad un altro, il supporto di professionisti della rete assistenziale, la raccolta e il monitoraggio dei dati di salute, anche attraverso strumenti di telemedicina.

Anche a Ghilarza e Ales

In Sardegna le Cot finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono 24: in provincia di Oristano, oltre a quella destinata a nascere al Poliambulatorio, ne sarà realizzata una seconda all’ospedale Delogu di Ghilarza, nei locali attualmente inutilizzati al piano terra.

Una terza è prevista ad Ales, ma con risorse Fesr.

L’accesso alle Centrali operative territoriali per l’utente sarà garantita a regime da una centrale telefonica remota col numero unico europeo 116117: la segnalazione pervenuta verrà riferita in tempo reale direttamente ai medici di medicina generale, all’Adi o ai Servizi sociali comunali piuttosto che alle Case della comunità più prossime all’utente per un’immediata presa in carico.

«A Oristano - riferiscono dalla Asl oristanese- la struttura sarà gestita da un coordinatore infermieristico, da tre a cinque infermieri e da personale di supporto».Le risorse a disposizione saranno utilizzate per interventi strutturali necessari ad adattare i locali al nuovo servizio: si procederà per piccoli lotti, in modo da non dover interrompere l’attività del Poliambulatorio.

L’avvio del cantiere è previsto nel 2023, la chiusura invece avverrà entro la fine dell’anno.

