Assistenza domiciliare: un corso della Asl per i familiari dei malati 

“Aiutare chi si prende cura”: il progetto, messo in campo dalla Asl del Medio Campidano in stretta collaborazione col Plus di Sanluri, prevede l’informazione, la formazione e il sostegno psicologico per i familiari che si prendono cura dei loro cari affette da demenze e Alzheimer. Otto incontri gratuiti, a cadenza settimanale, presso la Casa della salute di Villacidro, si parte martedì con la prima lezione.

L’obiettivo è fornire competenze in assistenza domiciliare, gestire lo stress, offrire un supporto psicologico, soprattutto nell’osservazione delle variazioni del malato e nel rapporto con i servizi sanitari. In generale tutte le problematiche inerenti la complessità dei compiti che si affrontano quotidianamente, spesso in solitudine, unitamente a conoscenze sulla malattia, i suoi sintomi e la sua possibile evoluzione, nonché le differenti terapie attualmente a disposizione. Inoltre saranno fornite informazioni sul panorama delle prestazioni e sussidi a disposizione del malato e dei familiari. E poi come imparare a riconoscere gli stati emotivi del malato, prevenire sintomi comportamentali, quali le crisi di agitazione o le fughe, che mettono in difficoltà i familiari.

Il programma riserva anche spazio alla condivisione dei vissuti personali dei partecipanti e all’apprendimento di strategie utili per la “cura di sé” e la gestione dello stress. I formatori sono le psicologhe-psicoterapeute, Monica Pinna e Michela Atzori, il neurologo, Marcello Deriu. Gli interessati possono telefonare ai numeri 070 93441763 / 070 97611623 oppure inviare mail al serviziopsicologia.cureprimarie@aslmediocampidano.it (s. r.)

