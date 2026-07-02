Assistenza domiciliare, soldi finiti 

«Più risorse per il sociale, non lasciamo sole 85 famiglie»: un’accorata lettera della presidente della Provincia del Medio Campidano, Maura Boi, a quella della Regione, Alessandra Todde. L’iniziativa parte dal Consiglio provinciale, che fa suo il grave problema del progetto “Ritornare a Casa Plus”, che nel territorio impedisce a persone malate di curarsi in casa assistite dai familiari. Sono 13 i Comuni coinvolti, dei 21 del Plus dell’Unione Marmilla, con sede a Sanluri: Serramanna , Serrenti , Samassi , Sanluri , Barumini , Collinas , Furtei , Genuri , Gesturi , Tuili , Ussaramanna , Villamar , Villanovafranca .

L’appello

Per il 2026 le risorse non bastano a fronte di 85 nuove richieste. «La situazione», lamenta Boi, «rappresenta un'emergenza sociale, significa chiedere a decine di famiglie di affrontare da sole un peso enorme. Siamo pronti a collaborare per azzerare la lista d'attesa: un segnale di vicinanza delle istituzioni verso le persone più vulnerabili». Nella lettera richiama «l’alto indice di vecchiaia del territorio, per ogni cento giovani sotto i 14 anni vi sono oltre 322 persone con più di 65 anni. Un valore elevatissimo, superiore alla media regionale e tra i più alti d’Italia». Il consigliere Marco Maccioni aggiunge: «Siamo l’unica Provincia priva delle risorse per soddisfare il bisogno di restare a casa. Da un anno i fondi sono bloccati, nel frattempo sono diversi i morti cui è stato negato un diritto. Scandaloso».

Il programma

L'intervento favorisce la cura a domicilio dei non autosufficienti. Per ciascuno il contributo base arriva fino a 16mila euro l’anno, ulteriori novemila per un potenziamento dell'assistenza. «Nel 2025», dice il consigliere Massimiliano Paderi, «la somma assegnata era un milione e 200mila euro per 170 famiglie, appena sufficiente grazie agli avanzi di bilancio. Nel 2026 oltre 600mila euro in meno per 239 persone: 85 restano fuori». Il collega Emilio Serra: «Sollecitiamo un impegno forte della presidente Todde. Incentivare le cure a casa significa alleggerire il carico degli ospedali e assicurare una vita dignitosa a persone deboli». Il presidente del Plus, Andrea Locci: «Occorrono risorse importanti per uno strumento di assistenza che possa soddisfare le esigenze di tutti i cittadini sardi. Un loro diritto e un nostro dovere».

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