Assistenza domiciliare, soldi finiti 

Niente più fondi Pon (Programma operativo nazionale), niente continuità assistenziale per molti utenti. È questo che paventa, attraverso un’interpellanza al sindaco e alla Giunta, il centrosinistra in Consiglio comunale. Nel documento viene ricordato che il servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale «è stato gestito con efficienza dal Plus» capace di reperire e utilizzare risorse rilevanti, tra cui «600mila euro di finanziamento Pon, ripartiti tra i 23 comuni del distretto sanitario». Grazie a questi fondi, si legge, «è stato possibile soddisfare numerose richieste di assistenza domiciliare, garantendo supporto concreto alle persone fragili e alle famiglie», andando oltre i servizi ordinari.

L’allarme

La situazione cambia a metà dello scorso anno quando, secondo quanto riportato dalla prima firmataria Maria Obinu, «i fondi Pon, che sembravano inesauribili, hanno iniziato a esaurirsi». L’ufficio del Plus (il Comune di Ortistano è ente capofila) avrebbe quindi «tempestivamente avvisato tutti i comuni del distretto della situazione», segnalando che «il finanziamento non era stato più approvato e che non vi erano ulteriori risorse disponibili». Con la mancata conferma dei fondi per il 2026, per diversi utenti l’assistenza non sarebbe stata rinnovata.

«Servizio da garantire»

Da qui le domande all’Amministrazione civica per sapere «quali azioni intende intraprendere il Comune per garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare», se siano previste iniziative per reperire nuove risorse «anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei» e «quali siano le tempistiche e le modalità» con cui si intenda informare cittadini e famiglie sull’evoluzione della situazione e sulle eventuali alternative.

Cortocircuito

L’interpellanza evidenzia anche criticità sul piano organizzativo e comunicativo. Si chiede «come mai, a differenza degli altri municipi, le assistenti sociali del Comune di Oristano non siano state avvisate dell’esaurimento dei fondi, nonostante ripetute richieste alla dirigente del settore», e perché «ancora al 23 dicembre i familiari degli utenti non erano stati informati che l’assistenza domiciliare finanziata con il Pon non sarebbe stata garantita».

Infine, il documento richiama la scelta di intervenire con le risorse dell’8 per mille comunale, «che quest’anno ammonta a poco più di 8mila euro», evidenziando che tale somma «permette di coprire solo 49 ore di assistenza per soli 7 utenti». L’interpellanza chiede quindi di chiarire «chi beneficerà di queste risorse minime» e perché l’amministrazione «non ha cercato nuove fonti di finanziamento».

