Assistenza domiciliare per diciannove anziani 

Nella cassaforte del Plus Ogliastra è custodito mezzo milione di euro per assistere 19 pazienti non autosufficienti nelle proprie abitazioni anziché nelle strutture residenziali o ospedaliere.

Il progetto arriva alla fase concreta, quella del coinvolgimento degli enti del terzo settore per l’assistenza domiciliare. Gli stessi hanno tempo fino al 16 dicembre per presentare le manifestazioni d’interesse allo sviluppo dell’iniziativa, che prevede anche la riqualificazione degli spazi abitativi e l’impiego di strumenti meccanici e tecnologici a garanzia di una migliore qualità della vita per l’anziano e i suoi familiari. I soggetti che potranno partecipare all’avviso sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese e le coop sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. «Il progetto - spiega Irene Murru, assessora con delega al Plus, di cui il Comune di Tortolì è capofila – s’inserisce e si armonizza con una serie di attività già avviate sul territorio. La popolazione dell’Ogliastra, confermando l’andamento nazionale, sta invecchiando rapidamente. Le persone vivono più a lungo, sono spesso sole e presentano patologie croniche che riducono la loro autosufficienza. Perciò è fondamentale ripensare il sistema di assistenza per rimandare il più possibile il ricovero nelle strutture residenziali o sanitarie, costruendo attorno agli anziani una rete che consenta loro di rimanere nelle loro case».

