Assistenza domiciliare, in arrivo nuovi aiuti per le famiglie 

Sessantatremila euro per il potenziamento dell’assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti. È la quota del finanziamento regionale trasferita Comune di Dolianova in qualità di ente gestore dell’ambito Plus “Quartu-Parteolla”.

Risorse da utilizzare per limitare le ospedalizzazioni di soggetti con disabilità gravissima prevedendo un nuovo livello assistenziale per persone anziane, o sotto i 65 anni, che si trovino in condizioni di fragilità. I beneficiari, dopo aver trascorso un periodo di degenza in un ospedale, potranno usufruire del sistema delle “dimissioni protette” che assicura un contesto sanitario adeguato per la prosecuzione delle cure a domicilio.

Si tratta di una misura complementare del programma “Ritornare a casa” finanziato dalla Regione con l’obiettivo di favorire il rientro in famiglia di persone non autosufficienti, attualmente inserite in strutture residenziali sociali o sanitarie.

Per la prosecuzione del piano “Ritornare a casa”, i sette comuni del Plus (Dolianova, Quartu, Sinnai, Donori, Soleminis, Serdiana e Burcei) hanno a disposizione 3,7 milioni di euro per il prossimo biennio.