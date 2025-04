«Assistenza domiciliare, il servizio resti com’è» 

Dubbi e perplessità per le modifiche al bando relativo all’Home Care Premium 2025/2028, il sevizio di assistenza domiciliare. A sollevare il problema in merito alle modifiche apportate al servizio con una lettera spedita all’Anci è il sindaco di Isili, Luca Pilia che è intervenuto in merito alle problematiche emerse con conseguenze sull’assistenza alle persone anziane del territorio.

Una delle modifiche più rilevanti riguarderebbe l’eliminazione delle prestazioni di Oss (Operatore Socio Sanitario) e Sollievo. «Questi servizi», ha detto il primo cittadino isilese, «sono fondamentali per la cura della popolazione anziana e fragile, sono stati determinanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, soprattutto in un territorio come il Sarcidano e la Barbagia di Seulo, dove la carenza di strutture e servizi residenziali ha reso ancora più essenziale il supporto domiciliare».

Nel territorio del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo, su un totale di 216 beneficiari, il 54,16% fruisce delle prestazioni di sollievo e il 29,69% delle prestazioni degli Oss. «Questi numeri parlano chiaro», ha aggiunto Pilia, «il servizio di assistenza domiciliare ha avuto un impatto positivo e tangibile, rispondendo in maniera adeguata alle esigenze di una popolazione anziana che, senza questi aiuti, rischierebbe di trovarsi in una situazione di grave vulnerabilità. La rimozione di queste prestazioni fa temere per gli anziani e per le loro famiglie che verrebbero privati di un supporto fondamentale. In una regione come la nostra dove le distanze geografiche e le difficoltà logistiche sono quotidiane, la possibilità di contare sull’assistenza domiciliare è un pilastro della nostra rete sociale».

E una petizione promossa nella zona ha raccolto 8mila adesioni in pochi giorni. (s. g.)

