Assistenza diurna per gli anziani soli e le persone fragili 

«I poveri e gli anziani hanno sofferto di più l’ondata di calore dei giorni scorsi», dice don Marco Lai, responsabile della Caritas diocesana del capoluogo. «Chi è disperato non riesce a difendersi né dal caldo né dal freddo». Pensionati e lavoratori con stipendi bassi hanno sempre maggiore difficoltà, visto l’aumento dei costi relativi all’energia, a pagare le bollette elettriche che con i condizionatori lievitano notevolmente.

Per don Marco Lai i più indifesi sono gli indigenti che vivono in strada. «Per loro sarebbe necessaria la creazione di centri di assistenza diurna, dove possano lavarsi e ripararsi dal caldo estivo o dal freddo invernale». E se per gli anziani, che una casa ce l’hanno, spesso è anche un problema di solitudine, per i senzatetto è una questione di sopravvivenza. «I 160 ospiti classificati “bassa soglia” possono stare nei dormitori solo dalle 18 alle 8, poi devono tornare in strada, sui marciapiedi, indifesi in orari durante il quale le temperature raggiungono valori insopportabili. Ecco perché sarebbero necessari luoghi attrezzati per chi fa fatica a superare il disagio del caldo».

