Assistenza, coop e Rsa al collasso 

Tariffe che in molti casi sono ferme al 2011, più basse di almeno il 20 per cento rispetto a quello che è il mercato attuale. E di fatto insufficienti per coprire i costi di gestione delle strutture, compresi gli stipendi. È il grido d’allarme lanciato dalle associazioni sarde che rappresentano il settore: Legacoop sociali, Confcooperative, Anffas, Uneba, Acris e Agci. «Così è impossibile garantire servizi di qualità», dice Andrea Pianu, di Legacoop. Un avviso alla Regione.

I conti non tornano

Dall’infanzia agli anziani, dai disabili ai minori, sino alle comunità integrate e alle strutture per la cura delle dipendenze e per la salute mentale, la situazione è al limite per tutti. «Il sistema socio-sanitario in Sardegna sta scaricando i costi per la qualità della vita delle persone sui soggetti gestori, e questo non è più tollerabile», sottolinea Pianu. Una situazione che ha costretto lei sei sigle isolane ad indirizzare una lettera appello al governatore Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e a tutto il Consiglio regionale. «È impossibile sostenere i costi per la gestione dei servizi», si legge nella lettera, «il sistema rischia di saltare, compromettendo la vita, la salute e il futuro di tante persone». Serve un intervento urgente sulle tariffe, «già con la legge Omnibus in discussione in questi giorni in Consiglio, insieme all’impegno di lavorare insieme a una programmazione per il futuro».

La mobilitazione

«Va riorganizzato l’intero sistema, e questo può farlo solo la politica regionale», ha precisato Giovanni Loi, dell’Agci, l’associazione coop italiane. E se le risposte attese dalla Regione non dovessero arrivare, «non ci fermeremo», annuncia Loi, «il prossimo passo sarà coinvolgere comunità e sindaci per portare in piazza la protesta. Sono a rischio posti di lavoro e servizi fondamentali». Problema che tocca le strutture sociosanitarie di tutta l’Isola, in modo particolare quelle dei piccoli centri, già messe a dura prova dalla pandemia. «C’è chi sta per chiudere perché non riesce più a reggere i costi rispetto ai rincari attuali», ha sottolineato Antonello Pili di Confcooperative. E il pensiero va alle persone che rischiano di non avere più un’assistenza. «Mamme, padri, figli, nipoti, persone fragili con loro famiglie. Ci aspettiamo una chiamata dell’assessore e anche dell'Anci, perché questo è un problema che riguarda tutti»