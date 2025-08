Assistenza, conto salato per il Comune 

Prestazioni non pagate a una cooperativa di Porto Torres che ha ospitato un minore residente a Olbia, inserito nella struttura socio educativa su richiesta dei servizi sociali. Per quelle prestazioni non pagate il Comune di Olbia è stato condannato al pagamento di circa 150mila euro.

La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha dichiarato debitrice delle somme l’amministrazione comunale, definitivamente accertate dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall'ente, dichiarandolo inammissibile nel 2024.

Il contenzioso risale al 2019, i fatti a circa quindici anni fa. «Il caso nasce perché il Comune contestava alla cooperativa la mancata erogazione dei servizi richiesti e un aumento della retta mensile rispetto a quella pattuita in sede di convenzione», ha detto l'assessora ai Servizi sociali, Simonetta Lai. Le somme da rimborsare sono finite nel debito fuori bilancio del Comune e una tra le variazioni del Documento unico di programmazione, approvato nell'ultimo consiglio comunale qualche giorno fa, rispetto alla quale il gruppo Pd di minoranza si è espresso con l'astensione, a causa della delicatezza della questione.

