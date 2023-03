Assistenza, Asl mette ordine 

Una centrale operativa per snellire la burocrazia e andare incontro alle esigenze dei pazienti. Nei locali che un tempo ospitavano i dializzati, 102 metri quadri al poliambulatorio di via Monsignor Carchero, nasce la Centrale operativa territoriale, ala del distretto di Tortolì che s’inserisce nei quadri organizzativi con la funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti per assicurare continuità, accessibilità e integrazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. I lavori, con un investimento di 175 mila euro stanziati dall’Asl Ogliastra, inizieranno dopo Pasqua. I tempi di realizzazione sono stimati in quattro mesi.

La novità

La Centrale di Tortolì avrà la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e con la rete di emergenza-urgenza. La struttura sarà dotata dei mezzi tecnologici per garantire il controllo remoto dei dispositivi di telemedicina forniti ai pazienti, sosterrà lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura, costituirà un punto di riferimento per i caregiver, sia per la formazione alla cura che per la sua attuazione, e fungerà da punto di riferimento in caso di ulteriori necessità assistenziali del paziente. È atteso anche il potenziamento di un sistema che, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e degli strumenti di machine learning, riuscirà a ridurre il numero di accessi di assistenza domiciliare degli operatori sanitari necessari per paziente senza ridurre la qualità di cura.

Gli interventi

Ivan Mameli, 38 anni, sindaco di Bari Sardo e presidente del Comitato di distretto socio-sanitario, sottolinea l’importanza della telemedicina: «Occorre creare una struttura agile che entri nelle case degli assistiti e possa rappresentare un aiuto concreto alla carenza cronica dei medici. Un modello virtuoso da cui prendere esempio è il Piemonte, che sta investendo su questo settore». Il Comitato ha messo a disposizione dei sindaci dell’ambito un indirizzo mail a cui inviare segnalazioni e richieste. «Accogliamo ogni iniziativa che supporti la sanità territoriale, considerata la situazione in cui versa e la grave carenza di medici di base e ospedalieri», ha detto Cesare Mannini (44), primo cittadino di Lotzorai e presidente dell’Unione dei Comuni del nord Ogliastra.