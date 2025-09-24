VaiOnline
Solidarietà.
25 settembre 2025 alle 00:33

Assistenza alle persone fragili, volontari a lezione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via il progetto “Imparo per agire”, con il quale l’associazione Auser di Iglesias formerà gratuitamente 84 volontari distribuiti nei Comuni di Iglesias, Masainas, Portoscuso, Siliqua e Villamassargia. Il progetto, patrocinato dal Comune di Iglesias, prevede un periodo di formazione dei volontari che si svolgerà presso la sala conferenze degli uffici locali dell’ex provincia, in via Argentaria 14.

La formazione dei volontari si articolerà in un percorso strutturato, che permetterà di acquisire competenze pratiche e relazionali. Attraverso questa iniziativa, l’associazione Auser si prefigge anche l’obiettivo di rafforzare la sua rete nei comuni del Sulcis Iglesiente con l’obiettivo di sostenere sempre di più gli anziani più fragili.

«Il progetto “Imparo per agire” - spiega Franco Locci, presidente Auser di Iglesias - è nato su iniziativa del Centro servizi per il volontariato e, per il territorio del Sulcis Iglesiente, è un'ottima opportunità per garantire la formazione gratuita a tanti volontari». A capo di questo progetto c'è Sergio Madeddu, presidente dell'Auser di San Giovanni Suergiu, che coordina i lavori del progetto per tutto il territorio.

Gli 84 volontari che prenderanno parte al progetto, una volta formati, saranno inseriti nelle attività di supporto agli anziani e alle persone in difficoltà, affiancando i servizi già attivi di tutti i paesi.

«Nelle edizioni precedenti l’iniziativa ha ottenuto riscontri molto positivi, sia per la partecipazione numerosa, sia per l’impatto sociale – spiega l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Iglesias, Angela Scarpa, promotrice del progetto –. Con il corso di formazione in programma quest’anno puntiamo a consolidare la rete del volontariato in tutto il nostro territorio. L’obiettito è anche quello di rafforzare le competenze dei cittadini attivi e garantire maggiore vicinanza e sostegno alle persone più fragili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 