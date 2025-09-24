Assistenza alle persone fragili, volontari a lezione 

Al via il progetto “Imparo per agire”, con il quale l’associazione Auser di Iglesias formerà gratuitamente 84 volontari distribuiti nei Comuni di Iglesias, Masainas, Portoscuso, Siliqua e Villamassargia. Il progetto, patrocinato dal Comune di Iglesias, prevede un periodo di formazione dei volontari che si svolgerà presso la sala conferenze degli uffici locali dell’ex provincia, in via Argentaria 14.

La formazione dei volontari si articolerà in un percorso strutturato, che permetterà di acquisire competenze pratiche e relazionali. Attraverso questa iniziativa, l’associazione Auser si prefigge anche l’obiettivo di rafforzare la sua rete nei comuni del Sulcis Iglesiente con l’obiettivo di sostenere sempre di più gli anziani più fragili.

«Il progetto “Imparo per agire” - spiega Franco Locci, presidente Auser di Iglesias - è nato su iniziativa del Centro servizi per il volontariato e, per il territorio del Sulcis Iglesiente, è un'ottima opportunità per garantire la formazione gratuita a tanti volontari». A capo di questo progetto c'è Sergio Madeddu, presidente dell'Auser di San Giovanni Suergiu, che coordina i lavori del progetto per tutto il territorio.

Gli 84 volontari che prenderanno parte al progetto, una volta formati, saranno inseriti nelle attività di supporto agli anziani e alle persone in difficoltà, affiancando i servizi già attivi di tutti i paesi.

«Nelle edizioni precedenti l’iniziativa ha ottenuto riscontri molto positivi, sia per la partecipazione numerosa, sia per l’impatto sociale – spiega l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Iglesias, Angela Scarpa, promotrice del progetto –. Con il corso di formazione in programma quest’anno puntiamo a consolidare la rete del volontariato in tutto il nostro territorio. L’obiettito è anche quello di rafforzare le competenze dei cittadini attivi e garantire maggiore vicinanza e sostegno alle persone più fragili».

