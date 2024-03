Assistenza ai disabili, lezione dei medici 

Un incontro dedicato alle famiglie dei pazienti non più in grado di deglutire alimenti solidi o liquidi, e per spiegare loro come affrontare le emergenze. Proseguono gli appuntamenti della campagna di sensibilizzazione “Comunità amica” che si svolgono nel Centro sociale di via Giotto.

Il prossimo incontro, organizzato dall’associazione Alzheimer Cagliari con il patrocinio del Comune, si terrà venerdì alle 16. Si parlerà della gestione di un paziente con disfagia: gli esperti, attraverso una dimostrazione pratica, spiegheranno ai presenti come disostruire le vie aeree. «Questi appuntamenti – spiega la vice sindaca Bianca Meloni - sono stati ideati per dare alle famiglie dei malati tutto il supporto di cui hanno bisogno, crediamo che conoscere le pratiche del primo soccorso geriatrico, oggi giorno, sia estremamente importante». (i. m.)

