Assistenza ai clochard e lotta alla povertà, stanziati 140mila euro 

Il Comune anche quest’anno tende la mano ai senza fissa dimora e persone in grave difficoltà economica con il progetto “Nè di fame né di freddo”, promosso dall’assessorato comunale alle Politiche sociali in continuità con gli ultimi anni.

Dopo l’ok in Giunta alle risorse stanziate in bilancio - 140mila euro - e la manifestazione d’interesse rivolta a enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, sono state approvate le iniziative proposte a favore dei quartesi indigenti e la ripartizione del fondo dedicato in bilancio. In lista quattro associazioni: San Vincenzo De Paoli con il progetto “Dare una mano colora la vita”, la Fondazione onlus Caritas San Saturnino con “Domu Amiga”, la Fondazione Domus De Luna con “Ti abbraccio Quartu”, e Amici di Fra Lorenzo che si occuperanno della distribuzione di viveri, abbigliamento, farmaci e altri beni di prima necessità.

Gli obiettivi vengono ribaditi dal Comune nella determina che assegna i contributi: «Realizzazione di un sistema di accoglienza che risponda alla sfera dei bisogni immediati – si legge –, con soluzioni plurime e diversificate nel rispetto dei diritti sociali delle persone in condizione di grave emarginazione. E offrire azioni concrete a contrasto della povertà estrema attraverso il sostegno ed il rafforzamento dei servizi di prima assistenza e di presa in carico delle persone in condizioni di grave marginalità sociale e senza fissa dimora mediante un sistema organizzato di soluzioni quali il riparo notturno, l'alimentazione quotidiana e la fruizione di servizi igienici, differenziate secondo il livello di bisogno».

