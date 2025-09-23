Assistenza a rischio per tremila bambini 

Da ottobre circa tremila bambini oristanesi rischiano di ritrovarsi senza medico. Come fa sapere la Asl dalla prossima settimana due pediatri di libera scelta si trasferiranno in altra sede mentre uno andrà in pensione. A breve saranno pubblicati tre bandi per cercare i sostituti ma le mamme sono già mobilitate con una petizione online.

Pediatria

Stando ai numeri ufficiali sul sito della Asl non ci dovrebbe essere alcuna emergenza: in provincia i pediatri sono 10, la popolazione da zero a 14 anni è di 6mila 900 e,visto che ciascun medico può avere fino a 800/mille assistiti, la mancanza di tre specialisti non dovrebbe creare troppi problemi. La realtà però è ben altra cosa: sarebbe assurdo che un bambino di Oristano avesse il pediatra a chilometri di distanza perché in città non c’è disponibilità. Evidentemente lo sa anche la Asl che ha già chiesto ad Ares la pubblicazione dei bandi per le sostituzioni; inoltre ricorda la disponibilità della pediatra Dina Fantasia al poliambulatorio (riceve su appuntamento al numero 3487987866) e per le urgenze il reparto di pediatria del San Martino, anch’esso però in grandissimo affanno proprio per carenza di personale. Le mamme intanto sono già mobilitate: sulla piattaforma change.org la petizione “Oristano senza pediatri: i nostri bambini meritano cure immediate” in poche ore ha raccolto 1300 firme. «Le famiglie sono costrette a rivolgersi alla guardia medica, che non è pediatrica, oppure al pronto soccorso anche per codici bianchi – scrive Valentina Manca, una delle promotrici -Questo significa bambini senza controlli regolari e visite di crescita, pronto soccorso intasato da casi non urgenti e famiglie costrette a spostarsi per chilometri per un semplice consulto».

Le criticità

Il macchinario per l’esame del campo visivo è fuori uso. Tanti pazienti che avevano prenotato la visita diversi mesi fa sono stati stati invitati a prenotare in un’altra sede. Ma c'è anche chi non è stato avvisato come una donna che aveva persino già pagato il ticket per la visita che poi è saltata. «Tutti i pazienti a cui è stato annullato l'esame sono stati avvisati o lo saranno a breve e saranno prenotati in altre strutture – fanno sapere dalla Asl – È già stato ordinato un nuovo strumento». Infine la nuova risonanza magnetica è anocra ferma. La Asl aveva annunciato che sarebbe stata operativa entro settembre. «Collaudi quasi ultimati, in linea con il cronoprogramma, a breve si partirà con gli esami».