Assistenti sociali in prima linea nel centro storico 

Come sentinelle ai varchi di frontiera. Sono gli assistenti sociali del centro storico, in avanscoperta quotidiana per esplorare necessità ed emergenze di un’area abitata da 22.741 persone. «In realtà quel numero - spiega il dirigente dei Servizi sociali Antonio Solinas – indica una zona di competenza che include anche Bancali, Landrigga, Caniga». Il primo ambito territoriale, sui quattro previsti dall’assetto amministrativo, che si dispiega lungo la città attraversando quartieri e borgate e spingendosi fino all’Argentiera e Palmadula. Ma restringendo il campo, la stima più recente indica, dentro la città murata, 7898 residenti. «Di cui 1744 stranieri- aggiunge la funzionaria comunale Battistina Oliva, responsabile del servizio nella sede di piazza Santa Caterina- Oltre il 20 per cento».

L a p overtà

Ed è in questo tessuto umano variegato che gli assistenti sociali giocano il proprio ruolo. «Siamo un servizio di primo livello - aggiunge Oliva - che ha il compito di decodificare il bisogno». Perlopiù “complesso”, perché maturato nelle dipendenze o provocato da problemi psichiatrici, fatto di non autosufficienza, in particolare nella fascia più matura, o di dispersione scolastica. «Al centro storico - interviene Solinas - il problema principale però è quello della povertà». Da arginare con le misure di sostegno al reddito e una presenza sul campo che smentisca la frase più pronunciata da chi vive al centro: “Ci sentiamo abbandonati”. «È una sensazione ma non un principio di realtà - sottolinea la funzionaria- siamo in 15 e interveniamo sempre». Di cui, tra gli altri, sei assistenti sociali e anche una figura di intermediazione linguistica senegalese . Azioni concrete, come quelle programmate con l’imminente Rete associativa. «Abbiamo dato l’appalto a una cooperativa - così il dirigente - affinché aggreghi le potenzialità solidali del centro storico». Con associazioni e privati che daranno assistenza in ambito fiscale, con l’Isee o nel doposcuola dei bambini. Un’interconnessione che è la cifra dei Servizi sociali, come dimostrato dai legami, solo per citarne un paio, con Asl e Caritas.

La tutela dei minori

Talvolta anche con l’autorità giudiziaria che, in certe situazioni, può scegliere magari di allontanare un minore. «Bisogna tutelare il bambino o il ragazzo - aggiunge Oliva - e questo non viene sempre capito. Riceviamo accuse, pure sui social, che sarebbero da querela». Queste professionalità, d’altra parte, sono le più esposte. «Siamo noi che intercettiamo la sofferenza causata da scelte prese a livello nazionale». Come la riformulazione del reddito di cittadinanza: «I percettori sono definiti sfaticati ma hanno una bassa scolarizzazione e sono difficili da collocare». Da questi avamposti si registra quindi l’allarme sociale a cui si contrappone «la dedizione totale al lavoro, – commenta Solinas, – degli assistenti sociali». «Nonostante le difficoltà- conclude Oliva- sono al centro storico dal 2010 e non vorrei essere da nessun’altra parte».