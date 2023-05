Assistenti familiari, un albo a cura del distretto sanitario 

È stata avviata la procedura di inserimento nell’elenco distrettuale degli assistenti familiari nel distretto socio-sanitario di Guspini, che comprende i comuni di Arbus , Gonnosfanadiga , Guspini , Pabillonis , San Gavino Monreale , Sardara e Villacidro . I cittadini interessati possono iscriversi entro il 10 giugno attraverso una procedura telematica sul sito web del Comune di Guspini https://vurp.comune.guspini.su.it selezionando la voce “Plus”. Per l’accesso è necessario lo Spid.

Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri con permesso di soggiorno, che abbiano compiuto 18 anni, possiedano conoscenza della lingua italiana, abbiano assolto l'obbligo scolastico, non abbiano condanne penali e siano in buone condizioni di salute. È richiesto di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: aver frequentato con esito positivo un corso di formazione teorico-pratico di almeno 200 ore nell'area dell'assistenza alla persona, aver conseguito una qualifica professionale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria o avere un'esperienza professionale documentata di almeno 12 mesi nella cura domiciliare alla persona.

Gli assistenti familiari dovranno essere disponibili per lavorare presso famiglie private. L'inserimento nell'elenco distrettuale degli assistenti familiari rappresenta un'opportunità per coloro che desiderano lavorare nel settore dell'assistenza domiciliare e questo elenco mira a garantire una selezione accurata e a offrire un valido supporto alle famiglie che necessitano di assistenza per i propri cari. (g. g. s.)

