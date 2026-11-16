Serata di apprensione ieri a Fonni, quando una dottoressa ha accusato un grave malore durante una visita ad un’anziana del paese. I soccorsi sono stati tempestivi. La specialista è stata rianimata dai sanitari e dai volontari della Pro-Vita intervenuti insieme all’elisoccorso e al 118. Da una postazione vicina è arrivato in pochi minuti un defibrillatore che ha consentito di stabilizzare la donna, poi accompagnata in elicottero al San Francesco di Nuoro e successivamente all’ospedale di Olbia.

La comunità da alcuni anni è cardioprotetta grazie a vari defibrillatori sparsi in più angoli dell’abitato e operativi h24 con punti segnalati. Una scelta che si è rivelata importante nel momento in cui la dottoressa si è sentita male mentre assisteva una pensionata.

Lei, molto stimata, recentemente è rientrata in servizio a Nuoro dopo la pensione per dare il proprio contributo al servizio sanitario territoriale: «Per decenni ha svolto il suo impegno a sostegno di tutta la provincia, dando prova di grandi doti mediche e umane. Non ci stupisce che proprio ieri abbia deciso di tendere la mano ad un’anziana che aveva necessità del suo supporto», commentano alcuni cittadini che augurano una pronta ripresa alla dottoressa.

Dice la sindaca Daniela Falconi: «Auguro di poterla riabbracciare presto di persona». E ringrazia «tutti i sanitari intervenuti sul posto, insieme ai cittadini che hanno prestato i primi soccorsi con il defibrillatore, mostrando un grande senso di comunità».

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