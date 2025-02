Assist di Leao per Gimenez: il Milan va 

Milan 1

hellas Verona 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Walker (1' st Jimenez), Thiaw, Gabbia, Hernández; Musah, Fofana (23' st Pulisic); Sottil (1' st Leao), Reijnders, João Félix (43' st Terracciano); Gimenez (37' st Abraham). In panchina Sportiello, Torriani; Bartesa- ghi, Pavlović, Bondo, Camarda, Chukwueze. All. S. Conceição.

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse (39' st Bernede), Bradarić (39' st Oyegoke); Suslov (39' st Cissè), Kastanos (17' st Lazovic); Sarr (23' st Mosquera). In panchina Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Okou, Ajayi, Lambour- de, Livramento. All. Zanetti.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Rete : 30' st Gimenez.

Milano. Il Milan torna a sorridere dopo il ko in Champions League (e in vista del ritorno di martedì con il Feyenoord), battendo 1-0 il Verona a San Siro. Il gol - arrivato solo alla mezz’ora della ripresa - è di Gimenez, il primo nel suo nuovo stadio, confezionato da due passaggi di fino di Jimenez e Leao, subentrati nella ripresa.

Contava vincere e il Milan si assicura i tre punti anche se la prestazione non è irresistibile ma dà morale all'ambiente dopo la delusione di Rotterdam e certifica la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo cinque mesi. Ora il quarto posto è lontano cinque punti. Al Verona - peggior difesa del campionato - va il merito di aver resistito fino alla mezz'ora della ripresa, senza faticare neppure tanto per tutto il primo tempo.

Con Sottil (titolare) a supporto della punta Gimenez assieme a Joao Felix e Musah, il primo tempo non regala grandi emozioni. Qualche sospiro arriva in realtà da una palla non trattenuta da Maignan al primo tiro del Verona. Al 25' la conclusione da fuori di Reijnders parata da Montipò è la migliore occasione del primo tempo, assieme al gol di Gimenez, annullato al 3’ per offside. A inizio ripresa Conceiçao richiama Sottil per Leao e Walker per Jimenez.

Il ritmo del Milan aumenta, anche l'aggressività, ma c'è sempre un po' di confusione. Dopo tanti tentativi, il Milan riesce al 30’ a far breccia nella densità del Verona: scucchiaiata a scavalcare di Jimenez, raccoglie Leao che mette in mezzo per Gimenez superando Montipò e il messicano deve solo accompagnare in porta per il primo gol a San Siro.

RIPRODUZIONE RISERVATA